В лучших традициях российского воинства: кадеты из Котельниково попробовали свои силы в игре «Штурм-2019»
Общество 08.05.2019 09:59
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08.05.2019 09:59
Стрельба из пневматической винтовки и пистолета, командный марш-бросок, строевой смотр, надевание ОЗК, разборка автомата, интеллектуальная викторина на знание истории родного края – кадеты патриотического казачьего кадетского клуба «Дон» прошли серьезную проверку на выносливость во время военно-патриотической игры «Штурм-2019». Игра была организована Центром детского творчества» и отделом образования Котельниковского муниципального района при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», соревнования прошли на стадионе «Локомотив». Командный марш-бросок показал не только хорошую физическую подготовку, но умение ребят поддержать товарищей. На броске участники, снаряженные сумкой с противогазом и макетом АК, пробегали по буму, преодолевали ров шириной 1 метр, проем окна, перильную переправу, дистанцию 10 метров ползком по «мышеловке» в противогазах, вели прицельную стрельбу из винтовки.
Четкость и красота командной работы особенно были видны во время строевого смотра «Статен в строю, силён в бою», сноровка – в конкурсе по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза, а лучшие снайперы определились в конкурсе «Меткий стрелок».
По итогам соревнований юным героям котельниковской земли вручили медали и награды. Как отмечают на предприятии, патриотизм, любовь к истории и культуре родного края, спорт и пропаганда здорового образа жизни входят в число приоритетов компании, которые «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует в своей деятельности по строительству одного из самых значительных производственных предприятий Волгоградской области.
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