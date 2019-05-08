В лучших традициях российского воинства: кадеты из Котельниково попробовали свои силы в игре «Штурм-2019»





Стрельба из пневматической винтовки и пистолета, командный марш-бросок, строевой смотр, надевание ОЗК, разборка автомата, интеллектуальная викторина на знание истории родного края – кадеты патриотического казачьего кадетского клуба «Дон» прошли серьезную проверку на выносливость во время военно-патриотической игры «Штурм-2019». Игра была организована Центром детского творчества» и отделом образования Котельниковского муниципального района при поддержке ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», соревнования прошли на стадионе «Локомотив». Командный марш-бросок показал не только хорошую физическую подготовку, но умение ребят поддержать товарищей. На броске участники, снаряженные сумкой с противогазом и макетом АК, пробегали по буму, преодолевали ров шириной 1 метр, проем окна, перильную переправу, дистанцию 10 метров ползком по «мышеловке» в противогазах, вели прицельную стрельбу из винтовки.

Четкость и красота командной работы особенно были видны во время строевого смотра «Статен в строю, силён в бою», сноровка – в конкурсе по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогаза, а лучшие снайперы определились в конкурсе «Меткий стрелок».