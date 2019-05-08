Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видео





Сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, начали тренировки праздничного салюта, который состоится 9 мая в 22.00 ч. по местному времени в Волгограде в честь Дня Победы советского народа над немецкими захватчиками. Тренировочные залпы сняты на видео. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО.

Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", 9 мая салют будет озвучен 30-ю залпами с интервалами в 30 сек. Около 500 фейерверков различных типов и калибров жители и гости города смогут увидеть в девяти видах («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 м.

Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 пушек.