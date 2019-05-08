«Высота 102»ТВ: Проекты-мечты не дают покоя губернатору Волгоградской области











В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: власти планируют окончательный разворот Волгограда к Волге, эвакуация «заминированных» объектов, судьба Волго-Ахтубинской поймы, репетиция парада в честь Дня Победы и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.







