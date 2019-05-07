Общество

В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсами

Общество 07.05.2019 16:57
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07.05.2019 16:57


В Волгограде 8 и 9 мая общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, всего в День Победы волгоградцев и гостей города будут перевозить более 450 единиц общественного транспорта.
Так, 8 мая для зрителей акции  «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане будет продлена работа скоростных трамваев в позднее вечернее время. Сразу после окончания шоу трамвайные поезда будут курсировать с интервалом движения 7-8 минут. Последнее отправление от станции «Мамаев курган» до «Ельшанки» в 23-30, до ВГТЗ – в 00-18.
9 Мая в Волгограде состоится одно из наиболее масштабных мероприятий Дня Победы -  общероссийская акция «Бессмертный полк». Ежегодно участниками шествия в областном центре становятся около 50 тысяч человек. В полдень колонны отправятся от площади им. В.И.Ленина, пройдут по проспекту им. Ленина до входной группы мемориального комплекса «Мамаев курган» и далее по центральной лестнице с прохождением зала «Воинской славы». После завершения акции для её участников дополнительно будут организованы спецрейсы автобусов по маршрутам №21 и №25 – начиная с 14.30 общественный транспорт отправится от остановки «Мамаев Курган» со стороны Второй продольной магистрали по мере загрузки.
В этот день на трамвайные и троллейбусные маршруты выйдут  248 единиц электротранспорта. В том числе линия СТ будут усилена 42 трамвайными вагонами. Интервал движения скоростного транспорта по центру города составит порядка 2 минут.  На несколько часов в связи с проведением акции «Бессмертный полк»  троллейбусы № 9 и №12 с 9.00 до 16.00 продолжат работать в измененных границах:  в северной части города – «Спартановка – Дворец Спорта», в южной части города – «Пл. им. Куйбышева – Дом союзов». Электротранспорт по маршруту №10А на время акции будет отправляться от остановки «Ул. им. Землячки» до «Пл. им. Куйбышева» в Советском районе.
После праздничного салюта, который будет дан в 22-00, общественный транспорт вновь перейдет на усиленный режим работы по полуночи. На время наиболее интенсивного пассажиропотока, с 22-00 до 23-00, составы скоростного трамвая будут курсировать с интервалом движения 3 - 4 минуты, после 23-00 – 6 - 8 минут. Кроме того, волгоградцы смогут уехать из центра города от конечной станции «Детский центр» на трамваях маршрутов № 1, 2, 4, 10, следующих в Советский, Дзержинский, Ворошиловский районы. В сторону Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Дзержинского районов пассажиров продолжат перевозить троллейбусы маршрутов  №9, 12 и 15А. От железнодорожного вокзала после 22-00 организовано 22 автобусных рейса в сторону Красноармейского и Тракторозаводского районов по маршрутам №2 и №21. Последние отправления -  в 23-00 и 22-55 соответственно. 

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