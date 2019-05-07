В Волгограде увеличивается количество "заминированных" объектов. Сообщения с угрозами по электронной почте получили в бизнес-центре "Волгоград-Сити", в ТЦ "Европа Сити Молл", Ворошиловском торговом центре, на рынке на Елецкой, в ТЦ "Семь звезд" в Тракторозаводском районе и "Космосе" в Кировском.







