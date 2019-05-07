Расследования

В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителя

Расследования 07.05.2019 13:34
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07.05.2019 13:34


Сотрудник транспортной полиции Волгограда подозревается  в превышении должностных полномочий. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” помощник руководителя Южного СУТ СК России  Анна Терземан, инцидент произошел 13 апреля. По данным следствия, подозреваемый вместе с коллегой патрулировали на  территории железнодорожного вокзала станции Волгоград-1.  Там они заметили пьяного  25-летнего мужчину. Его отвели в помещение цокольного этажа вокзала для разбирательства. Там подозреваемый  схватил нарушителя за одежду и ударил своей головой по голове молодого человека.  Конфликт произошел “на почве внезапно возникших неприязненных отношений”.   Было возбуждено уголовное дело  по статье “Превышение должностных полномочий”.  Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства  случившегося.
В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте информагентству уточнили, что в отношении сотрудника  будет проведена служебная проверка.  В случае подтверждения  вины его уволят из органов внутренних дел. Он также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители  будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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