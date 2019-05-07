В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителя

Расследования 07.05.2019 13:34
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07.05.2019 13:34
Сотрудник транспортной полиции Волгограда подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан, инцидент произошел 13 апреля. По данным следствия, подозреваемый вместе с коллегой патрулировали на территории железнодорожного вокзала станции Волгоград-1. Там они заметили пьяного 25-летнего мужчину. Его отвели в помещение цокольного этажа вокзала для разбирательства. Там подозреваемый схватил нарушителя за одежду и ударил своей головой по голове молодого человека. Конфликт произошел “на почве внезапно возникших неприязненных отношений”. Было возбуждено уголовное дело по статье “Превышение должностных полномочий”. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
В Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте информагентству уточнили, что в отношении сотрудника будет проведена служебная проверка. В случае подтверждения вины его уволят из органов внутренних дел. Он также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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