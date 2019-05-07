В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленную

Расследования 07.05.2019 13:13
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07.05.2019 13:13
По подозрению в убийстве женщины в Тракторозаводском районе Волгограда задержали местного жителя. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин, преступление было совершено накануне. По данным следователей, его совершил ее 60-летний сожитель. В пылу ссоры с 44-летней женщиной он схватил нож и нанес всего один удар ей в грудь, правда, тот оказался смертельным. После этого он сам вызвал скорую помощь и полицию. Волгоградец во всем признался правоохранителям и принял участие в следственном эксперименте. Про душегуба известно, что полгода назад он освободился из колонии, где в очередной раз сидел за убийство. К моменту роковой ссоры на его счету уже были две загубленные жизни.
Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о его аресте.
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