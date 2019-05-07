Сбербанк продлевает на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»





Сбербанк продлевает на два месяца акцию по «Потребительскому кредиту без обеспечения», в рамках которой действует минимальная ставка для ряда диапазонов сумм кредита. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составляет 1%. В рамках акции минимальная ставка составляет 11,9% (ранее — 12,9%).

Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать»: «В начале весны мы традиционно проводим акции по потребительским кредитам в связи с ростом спроса на этот продукт. За время акции мы увидели, что объем выдач увеличился на 24% среднемесячно, по сравнению с периодом до акции, и ближе к ее окончанию мы рады сообщить, что впервые приняли решение продлить действие акции еще на 2 месяца. Это позволит клиентам реализовать свои самые смелые планы в преддверии майских праздников и начала сезона отпусков».

Предложение по «Потребительскому кредиту без обеспечения» распространяется на кредиты от 300 тыс. руб. на срок от 3 мес. до 5 лет. При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки составляют от 11,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн рублей для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, — от 11,9% до 12,9%, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. рублей остались в прежнем диапазоне — 13,9–19,9%.

Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 1 июля 2019 года включительно.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.