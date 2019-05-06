Политика

Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрии

Политика 06.05.2019 18:16
1587 9
06.05.2019 18:16


Сегодня последний день на рабочем  месте в мэрии Волгограда провел председатель комитета по строительству Михаил Гайворонский. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в федеральную энергокомпанию. В пресс-службе администрации города отставку руководителя ведомства подтвердили. Временно исполнять полномочия начальника структуры будет один из его заместителей.
В 2018 году Михаил Гайворонский был претендентом на пост главы Волгограда. Он оказался в числе четырех финалистов конкурса на замещение должности градоначальника. Большинством голосов депутатов городской думы мэром был утвержден Виталий Лихачев. Кандидатуру председателя комитета по строительству ни один из «слуг народа» не поддержал. 
За  сферу строительства Гайворонский отвечал с декабря 2017 года. Ранее возглавлял городской комитет инвестиций и муниципальных закупок.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской области
01.05.2019 12:00
27998 0
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»
08.04.2019 14:00
16181 55
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться
08.04.2019 11:11
15326 29
Политика
06.05.2019 17:50
Политика 06.05.2019 17:50
10923 11 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 12:00
Политика 01.05.2019 12:00
27998 0 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 11:22
Политика 01.05.2019 11:22
7255 1 Обсудить

0
Далее
Политика
30.04.2019 17:41
Политика 30.04.2019 17:41
10702 17 Обсудить

0
Далее
Политика
30.04.2019 13:46
Политика 30.04.2019 13:46
10311 16 Обсудить

0
Далее
Политика
29.04.2019 11:56
Политика 29.04.2019 11:56
10948 28 Обсудить

0
Далее
Политика
24.04.2019 11:23
Политика 24.04.2019 11:23
7596 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 16:06
Политика 23.04.2019 16:06
5287 15 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 11:54
Политика 23.04.2019 11:54
2897 14 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 10:18
Политика 23.04.2019 10:18
3237 13 Обсудить

0
Далее
Политика
22.04.2019 14:33
Политика 22.04.2019 14:33
8186 27 Обсудить

0
Далее
Политика
19.04.2019 12:27
Политика 19.04.2019 12:27
3982 14 Обсудить

0
Далее
Политика
18.04.2019 14:55
Политика 18.04.2019 14:55
16694 24 Обсудить

0
Далее
Политика
17.04.2019 14:43
Политика 17.04.2019 14:43
11980 50 Обсудить

0
Далее
Политика
10.04.2019 13:28
Политика 10.04.2019 13:28
12890 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
17:50
Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работуСмотреть фотографии
17:35
В Волгоградской области с частной фирмы сняли муниципальную маскировкуСмотреть фотографии
17:34
Прокуратура добилась исправления ситуации на небезопасном шламонакопителе вблизи ВолгоградаСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде в музее «Память» мультимедийные технологии «оживили» пленение ПаулюсаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефтиСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский штаб ОНФ пожалуется главе «Лукойла» Алекперову на проблему «с душком»Смотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области – первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
14:01
Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалийСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:33
«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск Смотреть фотографии
12:24
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенногоСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде военные отрабатывают синхронность выстрелов салюта в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
11:31
В городе Котельниково Волгоградской области основали «Зеленый фонд»Смотреть фотографии
11:22
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновниковСмотреть фотографии
11:02
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево Смотреть фотографии
10:18
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению Смотреть фотографии
18:20
"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок ВолгоградуСмотреть фотографии
16:28
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедамиСмотреть фотографии
15:22
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 