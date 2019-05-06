Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрии

Политика 06.05.2019 18:16
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06.05.2019 18:16
Сегодня последний день на рабочем месте в мэрии Волгограда провел председатель комитета по строительству Михаил Гайворонский. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на новую работу в федеральную энергокомпанию. В пресс-службе администрации города отставку руководителя ведомства подтвердили. Временно исполнять полномочия начальника структуры будет один из его заместителей.
В 2018 году Михаил Гайворонский был претендентом на пост главы Волгограда. Он оказался в числе четырех финалистов конкурса на замещение должности градоначальника. Большинством голосов депутатов городской думы мэром был утвержден Виталий Лихачев. Кандидатуру председателя комитета по строительству ни один из «слуг народа» не поддержал.
За сферу строительства Гайворонский отвечал с декабря 2017 года. Ранее возглавлял городской комитет инвестиций и муниципальных закупок.
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