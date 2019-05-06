Общество

Сбербанк поздравит волгоградцев с Днём Победы

Общество 06.05.2019 17:43
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06.05.2019 17:43


Волгоградское отделение ПАО Сбербанк проведет мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 8 мая утром в ряде офисов Волгограда и Волжского состоится раздача гвоздик и георгиевских ленточек, будет организована тематическая фотозона. 
Также в рамках акции «Письмо Победы» все желающие смогут написать письма-поздравления своим близким. Отправить «Письмо победы» можно в филиалах банка по следующим адресам: ул. Коммунистическая 40;  ул. 64-й Армии, 44; пр. Ленина 2а; улица Батова, 1; проспект Героев Сталинграда, 50А; г. Волжский ул. Мира, 71.
В День Победы  в Комсомольском саду Волгограда Сбербанк организует праздничный концерт. Жители и гости города услышат песни военных лет в исполнении волгоградских коллективов, смогут отправить поздравительные открытки и попробовать блюда полевой кухни.  Начало мероприятия 9 мая  в 11:00.

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