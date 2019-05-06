Сбербанк поздравит волгоградцев с Днём Победы





Волгоградское отделение ПАО Сбербанк проведет мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, 8 мая утром в ряде офисов Волгограда и Волжского состоится раздача гвоздик и георгиевских ленточек, будет организована тематическая фотозона.

Также в рамках акции «Письмо Победы» все желающие смогут написать письма-поздравления своим близким. Отправить «Письмо победы» можно в филиалах банка по следующим адресам: ул. Коммунистическая 40; ул. 64-й Армии, 44; пр. Ленина 2а; улица Батова, 1; проспект Героев Сталинграда, 50А; г. Волжский ул. Мира, 71.