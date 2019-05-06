Расследования 06.05.2019 17:59
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06.05.2019 17:59
Бывший депутат городской думы Волгограда Александр Галда, осужденный за мошенничество, не сможет раньше срока вернуться домой. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инстанция отклонила его просьбу о замене оставшегося срока заключения на ограничение свободы.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, его осудили в мае 2017 года за фиктивную покупку недостроенного здания школы в Среднеахтубинском районе в поселке Красный Сад. Как установил суд, летом 2009 года Галда предложил бывшему директору ликвидированного предприятия, которое строило школу, продать ему здание. Получив чистые листы с печатями фирмы, он изготовил поддельный договор купли-продажи. Здание было “оценено” в 105 тысяч рублей. После этого Галда обратился в суд, чтобы за ним признали право собственности. Обман вскрылся на стадии регистрации права собственности. Проверяющие увидели, что не совпадает площадь застройки и процентная готовность объекта. Не был представлен проект застройки, а само здание в документах “превратилось” из школы в жилой дом. Галда свою вину не признал. И заявил, что собирался достроить объект и использовать его в коммерческих целях. Позднее здание школы было возвращено в собственность администрации Волжского.
За это его приговорили к 5 годам колонии общего режима. В прошлом году Камышинский городской суд разрешил перевести Галду в колонию-поселение.
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