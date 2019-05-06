От Сталинграда - до Великой Победы 06.05.2019 17:09
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06.05.2019 17:09
Сегодня в волгоградском музее «Память», входящем в состав музея-заповедника «Сталинградская битва», представлен новый проект. Как сообщает ИА «Высота 102», сюжетом проекционно-голографической инсталляции стали переговоры начальника штаба 64-й армии генерал-майора Ивана Ласкина и командующего 6-й немецкой полевой армии Фридриха Паулюса. История оживает в той самой комнате в подвале Сталинградского универмага, где ранним утром 31 января 1943 года генерал-фельдмаршал сдался в плен.
Советский военачальник Иван Ласкин выполнил доверенную ему миссию блестяще - он убедил Паулюса, что ему будут предоставлены все условия по нормам международного права и принял капитуляцию южной группы немецких войск. Подробности в видеоматериале ИА «Высота 102».
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