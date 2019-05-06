Экология 06.05.2019 15:12
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06.05.2019 15:12
Волгоградские представители Общероссийского народного фронта готовят обращение к президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Об этом сегодня журналистам заявил член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок, сообщает ИА «Высота 102». По его словам, общественники обеспокоены тем, что нефтяная компания определила оператором по вывозу жидких бытовых отходов со своих АЗС фирму из Волгограда с сомнительной репутацией. Эта организация была выбрана по итогам отбора, проведенного в апреле-мае текущего года. Ранее волгоградские активисты направляли письмо в конкурсную комиссию «Лукойла», в котором изложили определенные факты о деятельности этой организации. «СМИ неоднократно публиковали информацию о нарушениях природоохранного законодательства этой конторой. Писали о том, что жидкие отходы сливаются куда попало – на почву или в балки», - пояснил Константин Глушенок. Бенефициаром компании «ЦентрСпецавто» является некий Михаил Безотосов. Организации, аффилированные этому бизнесмену, как добавил общественник, за 2017-2019 годы получили 1 млн рублей штрафов.
«И это только верхушка айсберга. Мы хотим, чтобы Вагит Алекперов лично вмешался в ситуацию и результаты конкурса были пересмотрены», - отметил член штаба ОНФ.
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