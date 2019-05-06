Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге Волгограда





Сегодня днем в двойном ДТП в Красноармейском районе пострадала женщина. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня после полудня на бульваре Энгельса столкнулись три машины. По предварительным данным, 50-летний водитель “Chevrolet Lacetti” при повороте не пропустил “Volkswagen Touareg”. От удара “Chevrolet” отбросило к бордюру зеленой зоны, а затем он врезался в “Ладу Приору”. При столкновении травму получила 50-летняя пассажирка “Volkswagen”. По имеющимся сведениям, у нее возможно сотрясение головного мозга.

Отметим, что авария произошла рядом с рестораном фастфуда “McDonald’s”.

Фото:Владислав Ложечка, Карен Манукян







