Происшествия

Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге Волгограда

Происшествия 06.05.2019 14:01
470 0
06.05.2019 14:01


Сегодня днем в двойном ДТП в Красноармейском районе пострадала женщина. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня после полудня на бульваре Энгельса столкнулись три машины. По предварительным данным, 50-летний водитель “Chevrolet Lacetti”  при повороте не пропустил “Volkswagen Touareg”. От удара “Chevrolet” отбросило к бордюру зеленой зоны, а затем он врезался в “Ладу Приору”. При столкновении травму получила 50-летняя пассажирка “Volkswagen”. По имеющимся сведениям, у нее возможно сотрясение головного мозга.
Отметим, что авария произошла рядом с рестораном фастфуда “McDonald’s”. 
Фото:Владислав Ложечка, Карен Манукян


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
24908 10
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников
11.04.2019 14:36
22137 17
В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы
16.04.2019 16:31
12229 29
Происшествия
06.05.2019 13:09
Происшествия 06.05.2019 13:09
707 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.05.2019 10:18
Происшествия 06.05.2019 10:18
1823 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.05.2019 20:18
Происшествия 05.05.2019 20:18
5704 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.05.2019 13:28
Происшествия 05.05.2019 13:28
5815 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.05.2019 10:39
Происшествия 05.05.2019 10:39
1572 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.05.2019 09:26
Происшествия 05.05.2019 09:26
1743 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.05.2019 09:11
Происшествия 05.05.2019 09:11
2246 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 18:50
Происшествия 04.05.2019 18:50
1656 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 13:31
Происшествия 04.05.2019 13:31
928 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 10:10
Происшествия 04.05.2019 10:10
9127 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 09:19
Происшествия 04.05.2019 09:19
991 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 09:13
Происшествия 04.05.2019 09:13
841 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 18:03
Происшествия 03.05.2019 18:03
11393 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:57
Происшествия 03.05.2019 09:57
2271 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:56
Происшествия 03.05.2019 09:56
1196 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:13
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский штаб ОНФ пожалуется главе «Лукойла» Алекперову на проблему «с душком»Смотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области – первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалийСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:33
«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск Смотреть фотографии
12:24
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенногоСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде военные отрабатывают синхронность выстрелов салюта в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
11:31
В городе Котельниково Волгоградской области основали «Зеленый фонд»Смотреть фотографии
11:22
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновниковСмотреть фотографии
11:02
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево Смотреть фотографии
10:18
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению Смотреть фотографии
18:20
"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок ВолгоградуСмотреть фотографии
16:28
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедамиСмотреть фотографии
15:22
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязкуСмотреть фотографии
11:47
В преддверии Дня Победы волгоградцы облачились в костюмы сапераСмотреть фотографии
11:28
В центре Волгограда спешно закрасили лишнюю дорожную разметкуСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде мужчина выпал из окнаСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области безработный осужден за хищение с фермы 645 кг зернаСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области неисправная "ГАЗель" наехала на своего водителяСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области в аварии из-за кошки пострадала девушкаСмотреть фотографии
08:27
«Ударными темпами»: часть Дворца спорта в Волгограде отремонтируют за месяц строители из ТатарстанаСмотреть фотографии
19:18
В небе над Волгоградом красиво пролетели три воздушных шараСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и легковушкаСмотреть фотографии
17:06
В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада ПобедыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 