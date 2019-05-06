В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)

Происшествия 06.05.2019 13:09
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06.05.2019 13:09
Двоих волгоградцев задержали в Дзержинском районе Волгограда по подозрению в краже. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 30 и 32 лет полицейские поймали на месте преступления, когда они пытались обчистить частный дом. Одного из злоумышленников задержали во дворе, а второй пытался спрятаться в подвале. Когда его там нашли стражи порядка, он лакомился припасенной хозяевами тушенкой. При себе у них были инструменты для взлома, перчатки и рации.
Известно, что парочка только полгода назад освободилась из колонии, где они отбывали срок за кражи. Возбуждено уголовное дело. На время следствия подозреваемые арестованы.
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