Общество

«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск

Общество 06.05.2019 12:33
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06.05.2019 12:33


Двоим волгоградцам удалось вовремя покинуть горящий самолет «Москва-Мурманск». Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, Владимир Гончаров и Дмитрий Харинин  выбрались из салона охваченного огнем авиалайнера без потерь для своего здоровья. 40-летнему Василию Печникову повезло меньше. Он получил отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей. В настоящее время он находится в больнице №1 города Красногорска. Сведения о его сестре, которая, по предварительным данным, могла  находиться с ним, разнятся. Как стало известно ИА "Высота 102", 31-летний Дмитрий Харинин и 59-летний Владимир Гончаров летели злополучным рейсом в Мурманск на вахту. Дмитрий Харинин живет в Камышине Волгоградской области. 
Напомним, трагедия произошла накануне в аэропорту Шереметьево. Авиалайнер «Москва-Мурманск» вернулся почти через полчаса после взлета в аэропорт, перед приземлением он загорелся. По последним данным, погиб 41 человек. Всего на борту находилось 78 пассажиров, включая членов экипажа. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело.  
Сегодняшнее оперативное совещание в администрации Волгоградской области началось с минуты молчания. Глава региона  Андрей Бочаров от имени жителей выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево», где в ходе аварийной посадки самолета рейса «Москва – Мурманск» пострадали и погибли люди. «Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручаю профильным службам держать на контроле состояние пострадавших жителей Волгоградской области и при необходимости оказать им помощь», — сказал Андрей Бочаров.
Фото РИА Новости. 

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