Общество 06.05.2019 11:02
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06.05.2019 11:02
С минуты молчания началось сегодня оперативное совещание в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», губернатор региона Андрей Бочаров от имени жителей выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево», где в ходе аварийной посадки самолета рейса «Москва – Мурманск» пострадали и погибли люди. «Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Поручаю профильным службам держать на контроле состояние пострадавших жителей Волгоградской области и при необходимости оказать им помощь», — сказал Андрей Бочаров.
Дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СКР.
На борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.
Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Также будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
По сообщению СМИ, среди пострадавших есть волгоградец Василий Печников. В настоящее время он находится в больнице №1 города Красногорска с диагнозом – отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей.
Фото РИА Новости.
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