Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок Волгограду

Общество 05.05.2019 16:52
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05.05.2019 16:52
Яркий ковер из желтых одуванчиков сегодня радует глаз волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», особенно много этих неприхотливых растений на улице Хиросимы. Газоны по обе стороны дороги, а также на разделительной полосе окрасились в желтый цвет. Несмотря на то, что одуванчики все же являются сорняками, смотреть на это буйство цвета – одно удовольствие.
Отметим, что ко Дню Победы палитра красок в Волгограде расширится – муниципальные службы планируют высадить 69 тысяч цветов. Как уже сообщало информагентство, совсем скоро на улицах Волгограда расцветут петунии, анютины глазки, бархатцы, розы и другие сорта цветов. Помимо традиционных клумб радовать горожан в этом году будет мавританский газон – ковер из разноцветных полевых цветов площадью 1000 квадратных метров. Появится он в парке Героев-летчиков Дзержинского района.
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