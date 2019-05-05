Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок Волгограду





Яркий ковер из желтых одуванчиков сегодня радует глаз волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», особенно много этих неприхотливых растений на улице Хиросимы. Газоны по обе стороны дороги, а также на разделительной полосе окрасились в желтый цвет. Несмотря на то, что одуванчики все же являются сорняками, смотреть на это буйство цвета – одно удовольствие.









Отметим, что ко Дню Победы палитра красок в Волгограде расширится – муниципальные службы планируют высадить 69 тысяч цветов. Как уже сообщало информагентство, совсем скоро на улицах Волгограда расцветут петунии, анютины глазки, бархатцы, розы и другие сорта цветов. Помимо традиционных клумб радовать горожан в этом году будет мавританский газон – ковер из разноцветных полевых цветов площадью 1000 квадратных метров. Появится он в парке Героев-летчиков Дзержинского района.



