Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедами





После того, как Волгоград присоединился к числу городов России, где можно свободно воспользоваться велосипедом, по-прежнему случаются инциденты, подтверждающие, что не все горожане ментально готовы к такому новшеству. Как сообщает ИА «Высота 102», до сих пор находятся люди, которые не возвращают арендованный двухколесный транспорт на специальные стоянки, а бросают велосипеды где попало. Иногда доходит до откровенного вандализма. Например, сегодня один из желтых велосипедов был замечен на крутом склоне в районе улицы Комсомольской и Набережной имени 62-й Армии. Ранее сообщалось о случае, когда кто-то выбросил велосипед в Волгу.

Вместе с тем, большинством горожан проект «Свободный велосипед Mobee» воспринят с большим энтузиазмом. Разблокировать и оплатить прокат можно с помощью мобильного приложения, а покатавшись, необходимо вернуть велосипед на специальную стоянку, обозначенную желтыми линиями.





Но на сегодняшний день возникла проблема - с разблокировкой велосипедов. Желающим покататься не удается это сделать с первого раза, приходится повторять попытки с разными велосипедами. Возможно, организаторы проекта исправят недочеты в ближайшее время.





