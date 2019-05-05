Происшествия

В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшие

Происшествия 05.05.2019 13:28
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05.05.2019 13:28


Три человека пострадали сегодня в аварии с участием автобуса и бензовоза в Ворошиловском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в городской администрации. В 11:15 около остановки "Кладбище" большегруз врезался в автобус маршрута №88. При столкновении травмы получили пассажиры общественного транспорта. Приехавшие врачи оказали пострадавшим первую помощь. Сейчас  на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства ЧП. По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель бензовоза  не выдержал безопасную дистанцию. 

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