



Сегодня на Центральной набережной Волгограда дорожники приступили к изменению схемы движения в районе пересечения с улицей Комсомольской. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Рабочие меняют разметку, передвигают водоналивные баки в соответствии с новым вариантом транспортной развязки. Кольцо, которое просуществовало около года, трансформируют в овал. В итоге появится дополнительная полоса для сквозного проезда машин, которые движутся со стороны улицы 7-я Гвардейская дивизия к речпорту.

Напомним, устройство кругового движения на данном участке летом 2018 года потребовалось для того, чтобы обезопасить автолюбителей, которые спускаются на рокадную дорогу по улице Комсомольской. Однако после ввода в эксплуатацию нового участка Нулевой продольной в часы пик здесь стали образовываться заторы. Поэтому специалисты-дорожники предложили новый вариант организации автомобильного движения.





Главной дорогой будет являться набережная, на которой организуют отдельную полосу движения. С улицы Комсомольской на "нулевку" можно будет выезжать с этой отдельной полосы. Уступать дорогу при этом нужно будет только встречному транспорту, который движется со стороны улицы 7-ой Гвардейской в сторону речпорта. Для транспорта, который едет по рокадной дороге, помех в районе пересечения с Комсомольской больше не будет.







