Общество 06.05.2019 08:46
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06.05.2019 08:46
Жители Волжского, имеющие в своих квартирах индивидуальные источники отопления, возмущены тем, как исполняется постановление Конституционного суда РФ в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, они по-прежнему вынуждены доказывать, что не должны платить за услугу, которую не получали.
«Мы были уверены, что все наши мучения и необходимость доказывания очевидного после решения Конституционного суда РФ, который обязал правительство РФ пересмотреть правила предоставления коммунальных услуг для квартир, оборудованных индивидуальным источником отопления, остались позади, - говорит Светлана Шелковникова, которая вместе с другими «друзьями по несчастью» прошла не один суд и написала не одну «тонну» жалоб. – Однако, как выяснилось, ничего подобного не произошло. Да, с начала 2019 года нам, наконец, перестали выставлять требования двойной оплаты за отопление. Но вот так называемые «долги» за 2017-2018 годы нам никто прощать не собирается»..
По словам Светланы, из ООО «Волжские тепловые сети» пришел ответ на очередное требование жильцов пересчитать плату за прошлый и позапрошлый годы, в котором говорится, что в судах рассматриваются претензии расчетного центра Волжского к «автономщикам». Однако, уверяет волжанка, все судебные приказы о взыскании с владельцев квартир, оборудованных автономной системой отопления, необоснованных, по мнению горожан, сумм, давно отменены. «Мы ждем от ресурсоснабжающей организации одного – чтобы они исполнили постановление Конституционного суда, который признал незаконность выставления двойных счетов за отопление в квартирах с автономным отоплением и обязал правительство установить для владельцев такого жилья особенные правила при начислении коммунальной платы».
Между тем, с проблемами при новом подходе в деле начисления платы за отопление столкнулась и другая семья волжан. В частности, семье Олеси Тюпиной после перехода ее дома №208 по ул. Пушкина на непосредственное управление, пришла платежка с нереальными цифрами за отопление и горячую воду. «Когда дом находился у управляющей компании, за общедомовые услуги нам начисляли около 50 рублей. Теперь после перехода на непосредственное управление мы получили требование заплатить 1,5 тысячи рублей за так называемые общедомовые нужды! Это при том, что у нас есть индивидуальный прибор отопления, а отопительный сезон давно закончился. Откуда берутся эти цифры, мы не понимаем. Понимаем одно – кому-то просто по-прежнему хочется получать неплохие деньги на «ровном» месте, не оказывая нам никакой услуги», - считает Олеся.
Волжане, которые столкнулись с требованием по-прежнему оплачивать, по сути, двойную плату за отопление, констатируют: видимо, придется снова возобновить судебные процессы, чтобы доказать очевидное – что они ничего не должны за то, что никогда не получали в качестве коммунальной услуги. «Мы потратили не один год в судах, чтобы, наконец, добиться справедливости, теперь нам придется идти по второму кругу. А это опять – расходы на адвокатов, потраченные нервы. Непонятно, зачем нам это все устраивают? Или просто от больших денег просто так не отказываются?», - рассуждают волжане.
Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о ситуации, в которой оказались жители квартир, оборудованных автономным отоплением. Люди вынуждены были оплачивать услугу не только по приборам учета, но и за централизованное отопление, которым не пользовались. В ресурсоснабжающих организациях руководствовались правилами предоставления услуг, принятых несколько лет назад правительством РФ, которые обязывали начислять плату за общедомовые нужды по общей формуле. Волжане добивались, чтобы для таких квартир были приняты особые правила. Что в конечном итоге и случилось после решения Конституционного суда. Сейчас владельцы таких квартир оплачивают всего 1/10 от той суммы, которую им выставляли ранее ресурсники в качестве ОДН. Но, как выяснилось, принятые правительством новые правила предоставления коммунальных услуг реализуются на местах по-разному.
В ООО "Волжские тепловые сети" так прокомментировали эту ситуацию:
"По платежам за 2017-2018 г: исполнителем коммунальных услуг была управляющая компания, таким образом, начисления были проведены УК и перерасчет за этот период должна проводить управляющая компания. О чем было направлено в управляющую компанию соответствующее письмо от ООО «Волжские тепловые сети». Мы не вправе проводить корректировку начислений, сделанных за прошедший период сторонней организацией.
С апреля месяца 2019 года начисления по коммунальной услуги отопления в части расходов тепловой энергии в целях содержания общего имущества проводит ООО «Волжские тепловые сети», т.к. в действие вступили отношения по «прямым» договорам. При возникновении вопросов по данному периоду необходимо обращаться в ООО «Волжские тепловые сети», ООО «РЦ В», так как в переходный период могли возникнуть некорректные начисления в связи с несвоевременной или неполной передачей базы данных потребителей. В случае ошибочного начисления в обязательном порядке будет проведена корректировка платежей.
Обращаем внимание потребителей, что ведется работа по проведению корректировки оплаты за потребленный ресурс в соответствии с решением , принятым КС - Постановление №46-П, принятое в соответствии со статьей 47.1 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Напомним, граждане, у которых установлено индивидуальное газовое оборудование, будут платить за коммунальную услугу отопления только в части содержания общего имущества МКД. И всем волжанам, у которых полный пакет документов и он соответствует всем требованиям к порядку переустройства, такая корректировка ресурсоснабжающей компанией и (или) УК будет проведена обязательно. Все начисления будут проведены в сторону уменьшения. При наличии судебных решений о взыскании задолженности за коммунальную услугу отопление, перерасчет будет проведен после пересмотра (отмены) таких решений судебными органами. Но, обращаем внимание, только тем потребителям, которые оформили процедуру перевода на индивидуальное отопление полностью".
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