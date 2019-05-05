В Волгограде выбрали самых правильных юных водителей

Общество 05.05.2019 10:34
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05.05.2019 10:34
Почти полсотни школьников приняли участие в региональном этапе конкурса “Безопасное колесо - 2019”, который прошел накануне в Волгограде. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России, ребята соревновались в личном и командном зачетах в знании правил дорожного движения, оказании первой помощи. А также демонстрировали свое мастерство фигурного вождения велосипеда и показательные поездки в автогородке. К тому же каждая школьная команда показала свой творческий номер, посвященный теме безопасности на дорогах. Победителями конкурса, пусть и детского, но посвященного совсем не детской проблеме, стали ученики школы № 140 Советского района Волгограда. Теперь их ждет всероссийский конкурс. И пройдет он с 3 по 9 июня в Татарстане.
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