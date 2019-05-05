Происшествия

В Волгоградской области неисправная "ГАЗель" наехала на своего водителя

Происшествия 05.05.2019 09:26
206 0
05.05.2019 09:26


В Среднеахтубинском районе мужчина пострадал в аварии, произошедшей из-за его собственной неосторожности. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  ЧП случилось накануне утром. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовой “ГАЗели” занимался ремонтом своего авто. Однако он не поставил машину на стояночный тормоз и ничего не подложил под колёса. В результате машина наехала на автомобилиста. Мужчина получил травмы и  ему потребовалась госпитализация.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
24870 10
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников
11.04.2019 14:36
22102 17
В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы
16.04.2019 16:31
12163 29
Происшествия
05.05.2019 09:11
Происшествия 05.05.2019 09:11
166 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 18:50
Происшествия 04.05.2019 18:50
1276 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 13:51
Происшествия 04.05.2019 13:51
3848 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 13:31
Происшествия 04.05.2019 13:31
727 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 10:10
Происшествия 04.05.2019 10:10
8433 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 09:19
Происшествия 04.05.2019 09:19
809 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 09:13
Происшествия 04.05.2019 09:13
668 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 18:03
Происшествия 03.05.2019 18:03
11216 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:57
Происшествия 03.05.2019 09:57
2168 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:56
Происшествия 03.05.2019 09:56
1132 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:30
Происшествия 03.05.2019 09:30
806 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.05.2019 10:34
Происшествия 02.05.2019 10:34
1299 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.05.2019 10:32
Происшествия 02.05.2019 10:32
813 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.05.2019 11:24
Происшествия 01.05.2019 11:24
2211 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.05.2019 09:59
Происшествия 01.05.2019 09:59
1080 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:26
В Волгоградской области неисправная "ГАЗель" наехала на своего водителяСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области в аварии из-за кошки пострадала девушка
08:27
«Ударными темпами»: часть Дворца спорта в Волгограде отремонтируют за месяц строители из ТатарстанаСмотреть фотографии
19:18
В небе над Волгоградом красиво пролетели три воздушных шараСмотреть фотографии
18:50
В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и легковушкаСмотреть фотографии
17:56
Волгоградский "Ротор" в Саранске проиграл "Мордовии"Смотреть фотографии
17:06
В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада ПобедыСмотреть фотографии
16:19
Дорожная разметка в центре Волгограда неожиданно раздвоиласьСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде на заводе «Красный Октябрь» нашли военный артефактСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский губернатор совместил в выходной прогулку и работуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В центре Волгограда столкнулись трамвай и свадебный автомобильСмотреть фотографии
13:31
На проспекте Жукова в Волгограде мотоциклист пострадал в ДТПСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде закрыли сайт за торговлю «экзотическим» мясомСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде скончался водитель врезавшегося в маршрутку "Яндекс. Такси"Смотреть фотографии
09:51
Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом ночью вспыхнули "ГАЗель" и "Mercedes"Смотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области жители домов для переселенцев не хотят мириться с картонными стенамиСмотреть фотографии
19:57
Волгоградские студенты прошли огненное крещениеСмотреть фотографии
19:44
"После дождичка в четверг": лужа в центре Волгограда никуда не исчезлаСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:03
«Дикарям» на заметку: на Волжской ГЭС началась пятидневка максимальных сбросовСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряковСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорогаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде «постелят» мавританский коверСмотреть фотографии
10:19
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтениемСмотреть фотографии
09:57
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 