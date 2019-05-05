Происшествия 05.05.2019 09:26
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05.05.2019 09:26
В Среднеахтубинском районе мужчина пострадал в аварии, произошедшей из-за его собственной неосторожности. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне утром. По предварительным данным, 50-летний водитель грузовой “ГАЗели” занимался ремонтом своего авто. Однако он не поставил машину на стояночный тормоз и ничего не подложил под колёса. В результате машина наехала на автомобилиста. Мужчина получил травмы и ему потребовалась госпитализация.
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