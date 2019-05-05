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В Волгоградской области в аварии из-за кошки пострадала девушка

Происшествия 05.05.2019 09:11
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05.05.2019 09:11

Наезд на опору ЛЭП из-за внезапно появившейся на дороге кошки совершил 24-летний водитель за рулем ВАЗ – 2110, двигаясь со стороны хутора Долговский в сторону хутора Акчернский в Урюпинском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло накануне. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, во избежание наезда на кошку, водитель выехал на правую обочину по ходу движения, затем съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В результате в больницу с травмами была доставлена 19-летняя пассажирка автомобиля.

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