



Наказание в виде 350 часов обязательных работ вынес Октябрьский районный суд местному жителю за хищение с фермы 645 кг зерна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, безработный мужчина разорил зернохранилище молочно-товарной фермы, чтобы набрать корма для своих животных. Кражу он тщательно продумал. Украденный ячмень он вывозил двумя партиями на своем автомобиле «ВАЗ-21061».

На территорию зерносклада он проник через проем, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Вначале он набил зерно в семь мешков и вывез их. Позднее он таким же образом наполнил ячменем уже восемь мешков, погрузил их в багажник автомобиля и уехал. Кражу он совершал в вечернее время. Материальный ущерб оценивается в 6450 рублей. Свою вину мужчина полностью признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, т.е минуя стадию судебного следствия. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено отсутствие судимостей, положительные характеристики, признание вины, добровольное возмещение причиненного ущерба. В этой связи суд посчитал, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



