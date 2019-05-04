В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и легковушка

Происшествия 04.05.2019 18:50
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04.05.2019 18:50
Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня вечером в Советском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в городской администрации. По предварительным данным, ДТП случилось на проспекте Университетском между остановками "улица Прямая" и "ВолГАУ". Там столкнулись автобус “ЛИАЗ”, ехавший по маршруту №85, и легковой автомобиль “ВАЗ”. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры автобуса смогли уехать на следующем рейсе.
По словам очевидцев, водитель легковушки перед столкновением перестраивался из одного ряда в другой.
И это не единственный случай ДТП с общественным транспортом за сегодня. Как уже сообщало информагентство, днем в центре города столкнулись трамвай и легковой автомобиль, который вез невесту на свадьбу. А накануне авария с участием такси и маршрутки унесла жизнь человека. Пожалуй, стоит напомнить участникам дорожного движения, что правила безопасности на дорогах действуют вне зависимости от общих и семейных праздников, а также что общественный транспорт, имеет ряд преимуществ на дороге. К тому же в праздничные дни он особенно востребован горожанами.
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