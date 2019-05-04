В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и легковушка





Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня вечером в Советском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в городской администрации. По предварительным данным, ДТП случилось на проспекте Университетском между остановками "улица Прямая" и "ВолГАУ". Там столкнулись автобус “ЛИАЗ”, ехавший по маршруту №85, и легковой автомобиль “ВАЗ”. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры автобуса смогли уехать на следующем рейсе.

По словам очевидцев, водитель легковушки перед столкновением перестраивался из одного ряда в другой.