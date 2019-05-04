Общество

В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада Победы

Общество 04.05.2019 17:06
248 0
04.05.2019 17:06

Первая общая репетиция парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась в эти минуты на площади Павших борцов в центре Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня совместные действия отработают пешие расчеты и водители техники. До этого они тренировались по отдельности. Водители боевых и специальных машин оттачивали свое мастерство на аэродроме в Бекетовке, а пешую часть парада, после подготовки на территории воинской части в Дзержинском районе, в первый раз отрепетировали на главной площади города вечером 2 мая. 
Перед многочисленными зрителями прошли парадные расчеты волгоградского гарнизона. За ними проследовали “коробки” бойцов, одетых в историческую форму времён Великой Отечественной: пехотинцев, танкистов и моряков-краснофлотцев. После этого настал черед солдат и офицеров, облаченных в комплекты “Ратник” - новейшую боевую экипировку российской армии. Участвуют в параде также сотрудники МВД и курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, сотрудники УФСИН, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и кадеты, учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.
После пешего парада настал черед военной техники. Первым прошел легендарный танк Т-34. За ним проследовали реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили “Тигр” и другие.  Всего в параде задействовано более трех десятков различных машин.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
81194 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29717 0
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу
07.04.2019 10:03
20708 27
Общество
04.05.2019 16:19
Общество 04.05.2019 16:19
3569 4 Обсудить

0
Далее
Общество
04.05.2019 14:05
Общество 04.05.2019 14:05
5638 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.05.2019 11:41
Общество 04.05.2019 11:41
2681 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.05.2019 09:51
Общество 04.05.2019 09:51
429 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.05.2019 08:38
Общество 04.05.2019 08:38
4919 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 19:57
Общество 03.05.2019 19:57
3158 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 19:44
Общество 03.05.2019 19:44
2011 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 14:18
Общество 03.05.2019 14:18
9065 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 12:49
Общество 03.05.2019 12:49
843 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:26
Общество 03.05.2019 10:26
1185 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:19
Общество 03.05.2019 10:19
527 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 16:31
Общество 02.05.2019 16:31
2253 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:19
Общество 02.05.2019 11:19
876 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:02
Общество 02.05.2019 11:02
2412 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 10:21
Общество 02.05.2019 10:21
8252 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:56
Волгоградский "Ротор" в Саранске проиграл "Мордовии"
17:06
В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада ПобедыСмотреть фотографии
16:19
Дорожная разметка в центре Волгограда неожиданно раздвоиласьСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде на заводе «Красный Октябрь» нашли военный артефактСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский губернатор совместил в выходной прогулку и работуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
В центре Волгограда столкнулись трамвай и свадебный автомобильСмотреть фотографии
13:31
На проспекте Жукова в Волгограде мотоциклист пострадал в ДТПСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде закрыли сайт за торговлю «экзотическим» мясомСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде скончался водитель врезавшегося в маршрутку "Яндекс. Такси"Смотреть фотографии
09:51
Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом ночью вспыхнули "ГАЗель" и "Mercedes"Смотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области жители домов для переселенцев не хотят мириться с картонными стенамиСмотреть фотографии
19:57
Волгоградские студенты прошли огненное крещениеСмотреть фотографии
19:44
"После дождичка в четверг": лужа в центре Волгограда никуда не исчезлаСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:03
«Дикарям» на заметку: на Волжской ГЭС началась пятидневка максимальных сбросовСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряковСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорогаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде «постелят» мавританский коверСмотреть фотографии
10:19
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтениемСмотреть фотографии
09:57
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде колледж наказали за больного туберкулезом учащегосяСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТПСмотреть фотографии
19:11
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)Смотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИКСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 