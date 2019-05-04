В центре Волгограда военные проводят первую общую репетицию парада Победы

Первая общая репетиция парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась в эти минуты на площади Павших борцов в центре Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Сегодня совместные действия отработают пешие расчеты и водители техники. До этого они тренировались по отдельности. Водители боевых и специальных машин оттачивали свое мастерство на аэродроме в Бекетовке, а пешую часть парада, после подготовки на территории воинской части в Дзержинском районе, в первый раз отрепетировали на главной площади города вечером 2 мая.

Перед многочисленными зрителями прошли парадные расчеты волгоградского гарнизона. За ними проследовали “коробки” бойцов, одетых в историческую форму времён Великой Отечественной: пехотинцев, танкистов и моряков-краснофлотцев. После этого настал черед солдат и офицеров, облаченных в комплекты “Ратник” - новейшую боевую экипировку российской армии. Участвуют в параде также сотрудники МВД и курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, сотрудники УФСИН, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и кадеты, учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.

После пешего парада настал черед военной техники. Первым прошел легендарный танк Т-34. За ним проследовали реактивные системы залпового огня “Торнадо-Г”, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили “Тигр” и другие. Всего в параде задействовано более трех десятков различных машин.



