В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"

Происшествия 04.05.2019 09:19
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04.05.2019 09:19
Ребенок пострадал в дорожном происшествии, случившемся в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, накануне около половины девятого вечера девятилетний мальчик был сбит легковым автомобилем. Это произошло около дома №1 по улице Репина. Школьника с переломом ноги госпитализировали в БСМП №25.
В ГУ МВД России по Волгоградской области, информагентству уточнили, что за рулем машины "ВАЗ-2114" ("Лада") была 25-летняя девушка. Наезд на ребенка произошел во дворе дома.
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