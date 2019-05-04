В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"





В ГУ МВД России по Волгоградской области, информагентству уточнили, что за рулем машины "ВАЗ-2114" ("Лада") была 25-летняя девушка. Наезд на ребенка произошел во дворе дома.

Ребенок пострадал в дорожном происшествии, случившемся в Краснооктябрьском районе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, накануне около половины девятого вечера девятилетний мальчик был сбит легковым автомобилем. Это произошло около дома №1 по улице Репина. Школьника с переломом ноги госпитализировали в БСМП №25.