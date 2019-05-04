Происшествия
Главное

Под Волгоградом ночью вспыхнули “ГАЗель” и “Mercedes”

Происшествия 04.05.2019 09:13
211 0
04.05.2019 09:13

Два микроавтобуса сгорели минувшей ночью в Городище. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на проспекте Ленина поступил незадолго до полуночи. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №65. Они  увидели, что горят микроавтобусы “ГАЗель” и “Mercedes Sprinter”. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнем, сотрудникам МЧС потребовалось всего несколько минут. При пожаре никто не пострадал, однако, что стало его причиной, еще предстоит выяснить специалистам.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
24838 10
В Волгограде эвакуируют чиновников и школьников
11.04.2019 14:36
22079 17
В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы
16.04.2019 16:31
12113 29
Происшествия
04.05.2019 10:10
Происшествия 04.05.2019 10:10
453 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.05.2019 09:19
Происшествия 04.05.2019 09:19
281 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 18:03
Происшествия 03.05.2019 18:03
10842 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:57
Происшествия 03.05.2019 09:57
1889 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:56
Происшествия 03.05.2019 09:56
985 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.05.2019 09:30
Происшествия 03.05.2019 09:30
679 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.05.2019 10:34
Происшествия 02.05.2019 10:34
1235 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.05.2019 10:32
Происшествия 02.05.2019 10:32
761 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.05.2019 11:24
Происшествия 01.05.2019 11:24
2166 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.05.2019 09:59
Происшествия 01.05.2019 09:59
1067 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.04.2019 20:41
Происшествия 30.04.2019 20:41
3982 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.04.2019 17:30
Происшествия 30.04.2019 17:30
1443 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.04.2019 16:12
Происшествия 30.04.2019 16:12
4441 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.04.2019 15:23
Происшествия 30.04.2019 15:23
6975 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.04.2019 12:59
Происшествия 30.04.2019 12:59
5243 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:10
В Волгограде скончался водитель врезавшегося в маршрутку "Яндекс. Такси"Смотреть фотографии
09:51
Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде школьника сбила девушка на "Ладе"Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом ночью вспыхнули “ГАЗель” и “Mercedes”
08:38
В Волгоградской области жители домов для переселенцев не хотят мириться с картонными стенамиСмотреть фотографии
19:57
Волгоградские студенты прошли огненное крещениеСмотреть фотографии
19:44
"После дождичка в четверг": лужа в центре Волгограда никуда не исчезлаСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:03
«Дикарям» на заметку: на Волжской ГЭС началась пятидневка максимальных сбросовСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряковСмотреть фотографии
14:18
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорогаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде «постелят» мавританский коверСмотреть фотографии
10:19
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтениемСмотреть фотографии
09:57
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде колледж наказали за больного туберкулезом учащегосяСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТПСмотреть фотографии
19:11
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)Смотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИКСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентовСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалокСмотреть фотографии
11:02
В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурамСмотреть фотографии
10:34
Первомай в Волгоградской области прошел без смертельных ДТПСмотреть фотографии
10:32
Двое молодых людей пострадали в новом ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
10:21
Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключейСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области рокировка главы района и его предшественника отменяетсяСмотреть фотографии
18:04
Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградцаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые имплантыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 