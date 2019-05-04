Под Волгоградом ночью вспыхнули “ГАЗель” и “Mercedes”

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Происшествия 04.05.2019 09:13
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04.05.2019 09:13
Два микроавтобуса сгорели минувшей ночью в Городище. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на проспекте Ленина поступил незадолго до полуночи. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №65. Они увидели, что горят микроавтобусы “ГАЗель” и “Mercedes Sprinter”. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. На то, чтобы справиться с огнем, сотрудникам МЧС потребовалось всего несколько минут. При пожаре никто не пострадал, однако, что стало его причиной, еще предстоит выяснить специалистам.
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