В Волгоградской области жители домов для переселенцев не хотят мириться с картонными стенами

Общество 04.05.2019 08:38
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04.05.2019 08:38
Свежие жалобы на качество построенного в рамках переселения граждан из аварийного жилья поступили в фонд ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные на сайте госкорпорации, речь идет о все тех же многострадальных домах, построенных для переселенцев в городе Краснослободск и рабочем поселке Средняя Ахтуба. Последние обращения в фонд ЖКХ поступили от жителей домов №5а по ул. Стадионной в городе Краснослободске, №53а микрорайона 1 в Средней Ахтубе, №52 мкр 1 и №57а в этом же микрорайоне. Ранее с претензиями по качеству жилья обращались в госкорпорацию жители домов №30 и 55а в микрорайоне 1 Средней Ахтубы.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о проблемах, которые испытывают жители этих домов. Это неработающая вентиляция, проваливающиеся полы, отлетающая с фасада штукатурка, хлипкие стены и некачественные строительные материалы, которые использовались при возведении домов. В Краснослободске и Средней Ахтубе побывала уже не одна комиссия госкорпорации, после вмешательства чиновников какие-то недоделки устраняются, однако через некоторое время появляются новые.
Возведение домов для переселенцев из аварийного жилья в Волгоградской области сопровождалось скандалами. Фирмы, которые начинали строительство, не доводили дело до конца, за них работу доделывали другие. Спросить за допущенные дефекты в основном сейчас некому – компании, получившие основные деньги на строительство, успешно банкротились. А бывший заместитель главы Средней Ахтубы Василий Соколов и вовсе попался на взятке, завязав коррупционные отношения со строительной фирмой, которая строила дома для жителей аварийного фонда. Он осужден на 7 лет лишения свободы.
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