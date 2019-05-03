В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублей





В Волгограде стартовал прием документов для участия в городском конкурсе «Яркие цвета». Организаторами конкурса, приуроченного ко Дню города, совместно с администрацией Волгограда выступают Союз архитекторов Волгоградской области и Волгоградский государственный технический университет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Архитекторам, дизайнерам, художникам, студентам, обучающимся по этим направлениям, и преподавателям учебных заведений Волгограда, желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 28 мая вместе с заявкой направить в городской департамент градостроительства и архитектуры дизайн-проект озеленения городского пространства.

В перечень объектов, которые предлагаются участникам для проектирования, вошли девять общественных территорий. В их числе – бульварная часть напротив здания Дворца культуры профсоюзов, зеленые зоны по пр-кту им. В.И.Ленина – разделительный остров напротив ул. им. Германа Титова, по пр-кту им. Г.К.Жукова со стороны жилого дома №108, по ул. им. Кирова, бульвара им. Энгельса и другие.

Авторы лучших дизайн-проектов получат денежные сертификаты на реализацию работ по обновлению городских пространств. Призовой фонд конкурса – 67 тысяч рублей. Первая премия – 20 тысяч рублей, две вторых – по 10 тысяч рублей и три третьих – по 5 тысяч рублей. Также предусмотрены поощрительные премии в размере 3 тысяч рублей.

Конкурсные работы должны содержать графические материалы: планы, эскизы ключевых элементов благоустройства, визуализацию, и пояснительную записку с основными параметрами – общей площадью озеленения, клумбы и ассортиментом цветочной рассады.

Прием документов для участия в конкурсе ведется по адресу: проспект Ленина, 15 (кабинет 418). Подробную информацию можно получить по телефону: 38-55-73.



