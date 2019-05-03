В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублей

Общество 03.05.2019 12:49
435 0
03.05.2019 12:49
В Волгограде стартовал прием документов для участия в городском конкурсе «Яркие цвета». Организаторами конкурса, приуроченного ко Дню города, совместно с администрацией Волгограда выступают Союз архитекторов Волгоградской области и Волгоградский государственный технический университет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Архитекторам, дизайнерам, художникам, студентам, обучающимся по этим направлениям, и преподавателям учебных заведений Волгограда, желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 28 мая вместе с заявкой направить в городской департамент градостроительства и архитектуры дизайн-проект озеленения городского пространства.
В перечень объектов, которые предлагаются участникам для проектирования, вошли девять общественных территорий. В их числе – бульварная часть напротив здания Дворца культуры профсоюзов, зеленые зоны по пр-кту им. В.И.Ленина – разделительный остров напротив ул. им. Германа Титова, по пр-кту им. Г.К.Жукова со стороны жилого дома №108, по ул. им. Кирова, бульвара им. Энгельса и другие.
Авторы лучших дизайн-проектов получат денежные сертификаты на реализацию работ по обновлению городских пространств. Призовой фонд конкурса – 67 тысяч рублей. Первая премия – 20 тысяч рублей, две вторых – по 10 тысяч рублей и три третьих – по 5 тысяч рублей. Также предусмотрены поощрительные премии в размере 3 тысяч рублей.
Конкурсные работы должны содержать графические материалы: планы, эскизы ключевых элементов благоустройства, визуализацию, и пояснительную записку с основными параметрами – общей площадью озеленения, клумбы и ассортиментом цветочной рассады.
Прием документов для участия в конкурсе ведется по адресу: проспект Ленина, 15 (кабинет 418). Подробную информацию можно получить по телефону: 38-55-73.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
81074 0
06.04.2019 21:43
29679 0
07.04.2019 10:03
20686 27
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорога03.05.2019 14:18
В Волгограде «постелят» мавританский ковер03.05.2019 10:26
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтением03.05.2019 10:19
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИК02.05.2019 16:31
Не прошло и полгода: в Волгограде появилась дорога после коммунальных раскопок02.05.2019 12:54
В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалок02.05.2019 11:19
В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурам02.05.2019 11:02
Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключей02.05.2019 10:21
В Волгоградской области рокировка главы района и его предшественника отменяется02.05.2019 10:07
Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)01.05.2019 14:36
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холода01.05.2019 12:38
МВД: Первомай массовыми гуляниями в Волгоградской области отметят 70 тысяч человек01.05.2019 10:27
В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»01.05.2019 10:09
В Волгограде дороги разметят по-новому01.05.2019 09:22
В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажки30.04.2019 17:04
Реклама