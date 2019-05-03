Общество

В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублей

Общество 03.05.2019 12:49
435 0
03.05.2019 12:49


В Волгограде  стартовал прием документов для участия в городском конкурсе «Яркие цвета». Организаторами конкурса, приуроченного ко Дню города, совместно с администрацией Волгограда выступают Союз архитекторов Волгоградской области и Волгоградский государственный технический университет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Архитекторам, дизайнерам, художникам, студентам, обучающимся по этим направлениям, и преподавателям учебных заведений Волгограда, желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 28 мая вместе с заявкой направить в городской департамент градостроительства и архитектуры дизайн-проект озеленения городского пространства.
В перечень объектов, которые предлагаются участникам для проектирования, вошли девять общественных территорий. В их числе – бульварная часть напротив здания Дворца культуры профсоюзов, зеленые зоны по пр-кту им. В.И.Ленина – разделительный остров напротив ул. им. Германа Титова, по пр-кту им. Г.К.Жукова со стороны жилого дома №108, по ул. им. Кирова, бульвара им. Энгельса и другие.
Авторы лучших дизайн-проектов получат денежные сертификаты на реализацию работ по обновлению городских пространств. Призовой фонд конкурса – 67 тысяч рублей. Первая премия – 20 тысяч рублей, две вторых – по 10 тысяч рублей и три третьих – по 5 тысяч рублей. Также предусмотрены поощрительные премии в размере 3 тысяч рублей. 
Конкурсные работы должны содержать графические материалы: планы, эскизы ключевых элементов благоустройства, визуализацию, и пояснительную записку с основными параметрами – общей площадью озеленения, клумбы и ассортиментом цветочной рассады.
Прием документов для участия в конкурсе ведется по адресу: проспект Ленина, 15 (кабинет 418). Подробную информацию можно получить по телефону: 38-55-73.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
81074 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
29679 0
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофу
07.04.2019 10:03
20686 27
Общество
03.05.2019 14:18
Общество 03.05.2019 14:18
1479 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:26
Общество 03.05.2019 10:26
637 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.05.2019 10:19
Общество 03.05.2019 10:19
236 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 16:31
Общество 02.05.2019 16:31
1925 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 12:54
Общество 02.05.2019 12:54
10695 17 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:19
Общество 02.05.2019 11:19
725 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 11:02
Общество 02.05.2019 11:02
2057 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 10:21
Общество 02.05.2019 10:21
7830 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.05.2019 10:07
Общество 02.05.2019 10:07
16899 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 14:36
Общество 01.05.2019 14:36
7225 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 12:38
Общество 01.05.2019 12:38
8528 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 10:27
Общество 01.05.2019 10:27
890 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 10:09
Общество 01.05.2019 10:09
982 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.05.2019 09:22
Общество 01.05.2019 09:22
1651 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.04.2019 17:04
Общество 30.04.2019 17:04
5266 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:18
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорогаСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области нелегальная свалка «вышла из берегов» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде «постелят» мавританский коверСмотреть фотографии
10:19
Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтениемСмотреть фотографии
09:57
Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:56
Короткое замыкание уничтожило два дома в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде колледж наказали за больного туберкулезом учащегосяСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области пьяный водитель выехал из автомастерской и попал в ДТПСмотреть фотографии
19:11
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)Смотреть фотографии
16:31
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИКСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде плотника отправили в колонию-поселение за обман клиентовСмотреть фотографии
12:54
Не прошло и полгода: в Волгограде появилась дорога после коммунальных раскопок Смотреть фотографии
11:19
В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалокСмотреть фотографии
11:02
В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурамСмотреть фотографии
10:34
Первомай в Волгоградской области прошел без смертельных ДТПСмотреть фотографии
10:32
Двое молодых людей пострадали в новом ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
10:21
Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключейСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области рокировка главы района и его предшественника отменяетсяСмотреть фотографии
18:04
Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградцаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые имплантыСмотреть фотографии
14:36
Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:38
В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:38
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холодаСмотреть фотографии
12:00
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
11:22
Первомай в Волгограде оживил политик федерального уровня Смотреть фотографииCмотреть видео
10:27
МВД: Первомай массовыми гуляниями в Волгоградской области отметят 70 тысяч человекСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»Смотреть фотографии
09:59
В Волгоградской области сгорело сельское подворьеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 