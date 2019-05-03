В Волгограде «постелят» мавританский ковер





Ко Дню Победы Волгоград украсят 69 тысяч цветов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на улицах Волгограда расцветут петунии, анютины глазки, бархатцы, розы и другие сорта цветов. Первые цветы уже появились в зеленых зонах на проспекте Ленина и Аллее Героев, клумбы на других городских территориях агрономы МБУ «Волгоградзеленхоз» и районных МБУ ЖКХ обустроят в ближайшие дни при установлении благоприятной погоды. Высадки растений продолжатся и после майских праздников.

Помимо традиционных клумб радовать горожан в этом году будет мавританский газон – ковер из разноцветных полевых цветов площадью 1000 квадратных метров появится в парке Героев-летчиков Дзержинского района. Только в этом районе специалисты высадят свыше 4,5 тысяч цветов. Яркие клумбы из петуний разобьют в сквере Жукова и на ул. Рионской. Красные, желтые, синие растения этого же сорта высадят в вазоны в парке «Русь», на улицах Ангарской, Исторической, Республиканской и других.

Три тысячи роз украсят парк на верхней террасе Центральной набережной в рамках дополнительного озеленения по проекту «Формирование комфортной городской среды». У Вечного огня на площади Павших Борцов распустятся 11 тысяч красных, белых и желтых петуний, территорию у монумента «Стрельцы» украсит российский триколор из 500 цветов этого же сорта. Кроме того, специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» высадят цветы в сквере 8-е Марта, у памятника Ефремову, на разделительной полосе по ул. Невской и на других территориях.

Яркие клумбы из пяти тысяч бархатцев, петуний, колеусов агрономы разобьют на площади Чекистов, а также в вазонах на пл. Советской, ул. Рабоче-Крестьянской, у памятника североморцам и сквера возле Казанского собора Ворошиловского района. Свыше 5,5 тысячи цветов, в том числе многолетние гайлардии и иберисы, распустятся в зеленых зонах у поликлиники № 5 и памятника Рудневу, на пешеходной зоне ул. Кирова и на других территориях Кировского района. В самом южном районе Волгограда на ул. Остравской и бульваре Энгельса зацветут розы. Розы появятся и в сквере Петровском, парке «Лесогород», возле железнодорожной станции Ельшанка и на бульваре Калининградском Советского района.



