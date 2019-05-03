Общество

Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтением

Общество 03.05.2019 10:19
236 0
03.05.2019 10:19


«Личная карта читай-агента» — подарочная карта для детей появилась в книжных магазинах Волгограда. Карта не имеет аналогов в России, сообщили ИА «Высота 102» в сети книжных магазинов.
Её приобретают родители, а радость выбора книг достается юным читателям. Детям важно, чтобы с ними общались как со взрослыми и позволяли самим принять решение. С «Личной картой читай-агента» ребенок может сам, на свой вкус  выбрать понравившиеся книги и совершить  покупку. Нет сомнений, что эти книги будут прочитаны в первую очередь, без напоминаний и настоятельных просьб. 
Карта действует на книги с ограничением 0+, 6+, 12+, а значит, гарантированно убережет ребенка от неподходящей ему по возрасту информации.
Согласно исследованиям, понимание родителей и детей о том, что нравится читать подрастающему поколению, сильно отличается. Родители хотят, чтобы дети все время учились, читали полезные книги, развивающую литературу. А сами дети предпочитают фантастику и детективы. Чтение для них – прежде всего, удовольствие и приключение, а не познание и учеба. Не более 30% детей формируют свой читательский список под влиянием школьной программы и заданий по внеклассному чтению.
«Заставить ребенка полюбить читать невозможно. Необходимо дать ему почувствовать, что чтение — это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Новая подарочная карта для детей способна превратить поход за книгой в целый квест, а начинающего читателя — в настоящего читай-агента, который делает мир лучше, читая хорошие книги», — уверены специалисты.
Сегодня «Личная карта читай-агента» представлена в магазинах сети «Читай-город» в Москве и Московской области, а также в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

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