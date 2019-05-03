Личная карта читай-агента: увлекаем детей чтением

Общество 03.05.2019 10:19
236 0
03.05.2019 10:19
«Личная карта читай-агента» — подарочная карта для детей появилась в книжных магазинах Волгограда. Карта не имеет аналогов в России, сообщили ИА «Высота 102» в сети книжных магазинов.
Её приобретают родители, а радость выбора книг достается юным читателям. Детям важно, чтобы с ними общались как со взрослыми и позволяли самим принять решение. С «Личной картой читай-агента» ребенок может сам, на свой вкус выбрать понравившиеся книги и совершить покупку. Нет сомнений, что эти книги будут прочитаны в первую очередь, без напоминаний и настоятельных просьб.
Карта действует на книги с ограничением 0+, 6+, 12+, а значит, гарантированно убережет ребенка от неподходящей ему по возрасту информации.
Согласно исследованиям, понимание родителей и детей о том, что нравится читать подрастающему поколению, сильно отличается. Родители хотят, чтобы дети все время учились, читали полезные книги, развивающую литературу. А сами дети предпочитают фантастику и детективы. Чтение для них – прежде всего, удовольствие и приключение, а не познание и учеба. Не более 30% детей формируют свой читательский список под влиянием школьной программы и заданий по внеклассному чтению.
«Заставить ребенка полюбить читать невозможно. Необходимо дать ему почувствовать, что чтение — это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Новая подарочная карта для детей способна превратить поход за книгой в целый квест, а начинающего читателя — в настоящего читай-агента, который делает мир лучше, читая хорошие книги», — уверены специалисты.
Сегодня «Личная карта читай-агента» представлена в магазинах сети «Читай-город» в Москве и Московской области, а также в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
81074 0
06.04.2019 21:43
29679 0
07.04.2019 10:03
20686 27
Под Волгоградом расползается отремонтированная перед ЧМ-2018 важная дорога03.05.2019 14:18
В Волгограде на поиски лучшего ландшафтного проекта потратят 67 тысяч рублей03.05.2019 12:49
В Волгограде «постелят» мавританский ковер03.05.2019 10:26
В Волгоградской области поменяли еще одного председателя ТИК02.05.2019 16:31
Не прошло и полгода: в Волгограде появилась дорога после коммунальных раскопок02.05.2019 12:54
В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалок02.05.2019 11:19
В Волгоградской области заморозки угрожают плодовым культурам02.05.2019 11:02
Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключей02.05.2019 10:21
В Волгоградской области рокировка главы района и его предшественника отменяется02.05.2019 10:07
Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)01.05.2019 14:36
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холода01.05.2019 12:38
МВД: Первомай массовыми гуляниями в Волгоградской области отметят 70 тысяч человек01.05.2019 10:27
В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»01.05.2019 10:09
В Волгограде дороги разметят по-новому01.05.2019 09:22
В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажки30.04.2019 17:04
Реклама