Четыре человека пострадали в “пьяном” ДТП под Волгоградом





Четыре человека получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Калачевском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в 01:40 на пересечении дорог у хутора Ляпичев “лоб в лоб” столкнулись “ВАЗ-2107” и “ВАЗ-2110”. По предварительной информации, 20-летний водитель “семерки” был пьян и не справился с рулевым управлением. Он выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. В результате аварии пострадал сам нетрезвый водитель, его 19-летний спутник, а также двое мужчин 22 и 35 лет - пассажиры “десятки”.