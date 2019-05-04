В Волгограде закрыли сайт за торговлю «экзотическим» мясом

Общество 04.05.2019 11:41
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04.05.2019 11:41
Прокуратура в суде Волгограда добилась решения о блокировке сайта, содержащего предложения о продаже мяса животных, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, в частности на сайте содержались предложения о продаже мяса бобра. Доступ на ресурс был свободным, не требовал предварительной регистрации. В суде установлено, что речной бобр входит в список объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ.
С учетом этого, суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме. Информация, размещаемая на сайте, признана запрещенной к распространению на территории РФ.
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