Общество

Не прошло и полгода: в Волгограде появилась дорога после коммунальных раскопок

Общество 02.05.2019 12:54
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02.05.2019 12:54


Жители домов №13 и 15 по ул. Карла Маркса в Советском районе Волгограда не могут поверить своим глазам. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, наконец, на месте раскопок после укладки труб в их дворах появилась асфальтированная дорога. 


История коммунальных мучений для горожан началась еще в августе прошлого года. Здесь стали менять трубы, в результате больше месяца люди жили без горячей воды. Когда вода появилась, выяснилось, что коммунальщики не собираются засыпать глубокие траншеи, которые остались здесь после замены труб. Только в этом году, наконец, их закрыли плитами и засыпали песком. 


Горожане еще некоторое время среди зимы жили как на пляже, а машины застревали в песке. После этого на песок коммунальщики вывалили тонны шлака, что вызвало беспокойство у горожан: не опасен ли он? Журналисты ИА «Высота 102» провели пару недель назад шлак на радиоактивность с помощью дозиметра и спешат успокоить горожан – этот материал не фонит. 


И вот теперь, наконец, можно сказать, что в истории с многострадальной дорогой поставлена точка. Волгоградцы тем временем радуются и тому, что за время существования траншей в них никто не свалился. Хотя проблем с подъездом неотложек и ритуальных автомобилей избежать не удалось. 

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