В Волгограде за месяц ликвидировали 40 стихийных свалок

Общество 02.05.2019 11:19
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02.05.2019 11:19
Ударным выдался месячник по благоустройству в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе мэрии, в период с 1 по 30 апреля коммунальные службы привели в порядок после зимы около 73 тысяч квадратных метров городских территорий, высадили 7364 растений, а также собрали и вывезли 447 тонн мусора. При помощи спецтехники службы ликвидировали на территории районов свыше 40 стихийных свалок.
Отмечается, что вместе с муниципальными учреждениями в общегородских субботниках приняли участие тысячи волгоградцев. Так, жители Тракторозаводского района совместно с районной администрацией собрали случайный мусор на ул. Дзержинского и со склона дамбы реки Мокрой Мечетки. В Краснооктябрьском очистили от мусора пл. Возрождения, ул. Чистоозёрную, спуск к Волге, в Красноармейском районе - привели в порядок парковую зону пос. Южного, и территорию, прилегающую к больнице № 15. В Дзержинском районе горожане убрали микрорайон Ангарский. Очистка территории велась и в парковой зоне на площади Чекистов Ворошиловского района.
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