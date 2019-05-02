Первомай в Волгоградской области прошел без смертельных ДТП





Случаев гибели людей на дорогах в Волгоградской области за прошедшие сутки не зарегистрировано. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, всего произошло 6 аварий с тяжкими последствиями, в которых были ранены 9 человек. Так, двое пассажиров «Лады Гранты» 19 и 20 лет пострадали в Дубовском районе при столкновении с «Toyota Corolla». Еще два человека пострадали в Руднянском районе. Водитель «Opel Astra» при повороте не предоставил преимущество движения автомобилю ВАЗ «2110» и совершил столкновение. Пострадали 37-летняя пассажирка иномарки и 25-летняя пассажирка ВАЗа. В Кировском районе также в результате ДТП два человека были травмированы. 28-летний водитель «Hyundai Solaris» не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта». Ранения получили пассажиры обеих машин – 80-летняя женщина и 25-летний мужчина.



