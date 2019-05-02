Происшествия

Двое молодых людей пострадали в новом ДТП на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"

Происшествия 02.05.2019 10:32
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02.05.2019 10:32


Авария, произошедшая в Дубовском районе, отправила на больничную койку двоих молодых людей. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 1 мая на 638 километре автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" столкнулись “Лада Гранта” и “Toyota Corolla”. По предварительным данным, 20-летний водитель “Лады” выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. При столкновении пострадали двое пассажиров отечественной легковушки 19 и 20 лет. Их госпитализировали.
Напомним, днем ранее на 509 километре той же дороги столкнулись “ВАЗ-2110” и “Toyota Avensis”. Тогда пострадали 30-летний водитель “Toyota” и его 32-летняя пассажирка. 

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