Житель Волгоградской области пустил медаль к юбилею Победы в ВОВ на брелок для ключей

Общество 02.05.2019 10:21
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02.05.2019 10:21
Вместо брелка для ключей решил использовать государственную награду неизвестный житель Фролово. Об этом случае ИА “Высота 102” стало известно благодаря тому, что хозяин ключей с кощунственным брелоком их потерял. Но вскоре их нашли, и сообщение о находке с фотографией было выложено в одну из групп соцсети “Вконтакте”. На фото видно, как к двум ключам присоединена медаль “30 лет Победы в Великой Отечественной войне”. Видя столь “креативное” применение медали, хочется задать вопрос: знает ли этот человек хоть что-то о Великой войне и трагедии для народов мира, которую она принесла.
Фото: ВК-группа "Подслушано Фролово"
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