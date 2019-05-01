В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»

Общество 01.05.2019 10:09
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01.05.2019 10:09
На вопросы о профилактике инфекций, передающихся клещами, ответят во время «горячей линии» специалисты управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в территориальном управлении, с 1 по 15 мая сотрудники Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы волгоградцев о клещах.
Консультирование будет осуществляться:
- в рабочие дни с 08-30 до 17-00 часов по телефону 8 (8442) 23 85 73;
- в выходные и праздничные дни с 09-00 до 17-00 часов по телефону 8 (8442) 24 36 30.
Консультирование специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Волгоградской области» будет осуществляться:
- в рабочие дни с 09-00 до 16-00 часов по телефонам 8 (8442) 37 15 10, 39 61 42, 8 960 880 63 23;
- в выходные и праздничные дни круглосуточно по телефону 8 960 880 63 23.
Как уже сообщало информагентство, за помощью к медикам по поводу укусов клещей уже обратилось 99 человек. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами этих насекомых, в настоящее время не выявлено.
Напомним, территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.
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