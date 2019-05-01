В Волгограде дороги разметят по-новому





К работам по нанесению горизонтальной разметки на дорогах Волгограда приступит фирма «Вектор». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Компанию признали победителем аукциона, который проводило МБУ «Северное». В результате торгов начальную цену удалось снизить ненамного – почти до 73 миллионов рублей с 73,8 миллиона рублей от первоначальной.

Напомним, планируется начать работы в северной части города – в четырех районах. Так, в Дзержинском районе города будут размечены 28 улиц, в Краснооктябрьском – 21, в Центральном – 29, в Тракторозаводском – 19. Разметка будет наноситься методом термопластика, холодного пластика, механизированным и ручным способом. Еще на прошлой неделе в городе началось обновление пешеходных переходов, другой дорожной разметки в рамках гарантийного ремонта.

Напомним, ранее аукционы на нанесение дорожной разметки в Волгограде традиционно выигрывало ООО «Учебно-научно-производственное предприятие «Аспект». У водителей и пешеходов было немало претензий к ее качеству и долговечности. Как сделает свою работу за 73 миллиона рублей новый подрядчик, покажет время.



