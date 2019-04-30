Пропавший под Волгоградом байкер с короткой рукой убит

Расследования 30.04.2019 18:21
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30.04.2019 18:21
Пропавший житель Городищенского района Александр Кувиков найден мертвым. Как сегодня сообщил ИА “Высота 102” следователь Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Николай Беспалов, мужчина был убит, а его тело закопано. Мотоцикл “Kawasaki EX300A” - сожжен. Предполагаемый преступник задержан. Более подробную информацию следствие сможет сообщить уже в ближайшее время.
Напомним, 49-летний мотоциклист пропал 30 марта. Он уехал из дома в поселке Царицын около семи часов утра, впоследствии был объявлен в розыск.
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