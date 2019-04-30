Пропавший под Волгоградом байкер с короткой рукой убит





Пропавший житель Городищенского района Александр Кувиков найден мертвым. Как сегодня сообщил ИА “Высота 102” следователь Городищенского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Николай Беспалов, мужчина был убит, а его тело закопано. Мотоцикл “Kawasaki EX300A” - сожжен. Предполагаемый преступник задержан. Более подробную информацию следствие сможет сообщить уже в ближайшее время.

Напомним, 49-летний мотоциклист пропал 30 марта. Он уехал из дома в поселке Царицын около семи часов утра, впоследствии был объявлен в розыск.



