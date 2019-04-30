Расследования

Убийца детского врача из Волгограда проведет в колонии 9 лет

Расследования 30.04.2019 16:52
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30.04.2019 16:52


Провести 9 лет в колонии строгого режима предстоит Михаилу Шустову, убившему свою знакомую - врача детской поликлиники. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе такой приговор Краснооктябрьского районного суда. Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года на территории парка имени Ю.А. Гагарина. Шустов поссорился со своей знакомой, с которой они встречались несколько лет, и женщина сказала, что хочет прекратить общение с ним. Шустова это сильно разозлило. Через пару, когда женщина шла с работы домой, он подстерег ее и убил ударом ножа. После этого он позвонил своему сыну и другу и рассказал о случившимся. После этого преступник вернулся домой на автобусе, где его и задержали сотрудники полиции.

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