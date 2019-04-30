Происшествия

На Волжской ГЭС два ДТП собрали гигантскую пробку

Происшествия 30.04.2019 16:12
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30.04.2019 16:12


Два ДТП, случившихся на Волжской ГЭС, заблокировали движение. Об этом сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на очевидцев. Согласно данным интернет-ресурса “Яндекс.Пробки”, движение на данный момент затруднено почти на 6 километрах дороги. Самый длинный “хвост” находится на волгоградской стороне на улице Николая Отрады. Скорость движения не превышает 5 км/ч. Обе аварии произошли почти на въезде на ГЭС со стороны Волгограда и со стороны Волжского. Обстановку осложняет и то, что на самой плотине идут дорожные работы.
Иллюстрация с ресурса "Яндекс.Пробки"

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