



Год в колонии-поселении проведет житель Кировского района Волгограда, признанный виновным в хранение взрывчатого вещества. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина посчитал вынесенный ему приговор чрезмерно суровым и обжаловал его, однако облсуд оставил решение без изменения.

Судом установлено, что он незаконно хранил у себя дома банку пороха, которую нашел в балке. Экспертиза показала, что изъятое вещество является механической смесью бездымного пороха производства Германии периода Второй мировой войны и пороха типа "ВТ", общей массой 87 граммов. Это взрывчатое вещество, пригодное для использования по своему назначению.

Мужчина полностью признал свою вину. По его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке, т.е без исследование доказательств. По приговору суда осужденному также придется выплатить штраф в сумме 5000 рублей.



