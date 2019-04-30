









Полицейские задержали двоих жителей Волжского, которые проникали в дома пенсионеров и похищали деньги, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.

По версии оперативников, двое ранее судимых мужчин в возрасте 34 и 37 лет приходили в дома пожилых людей и говорили, что только что видели, как из их двора выбегали воры. Злоумышленники просили проверить, на месте ли сбережения, а потом отвлекали пенсионеров и забирали деньги. Подозреваемых задержали после совершения очередного преступления в Калачевском районе. В настоящее время установлена их причастность к совершению 14 таких преступлений на территории не только Волгоградской, но и соседних областей. Суммы ущерба в каждом случае составляли от 50 до 100 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые арестованы.



