Происшествия 30.04.2019 12:59
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30.04.2019 12:59
Полицейские задержали двоих жителей Волжского, которые проникали в дома пенсионеров и похищали деньги, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.
По версии оперативников, двое ранее судимых мужчин в возрасте 34 и 37 лет приходили в дома пожилых людей и говорили, что только что видели, как из их двора выбегали воры. Злоумышленники просили проверить, на месте ли сбережения, а потом отвлекали пенсионеров и забирали деньги. Подозреваемых задержали после совершения очередного преступления в Калачевском районе. В настоящее время установлена их причастность к совершению 14 таких преступлений на территории не только Волгоградской, но и соседних областей. Суммы ущерба в каждом случае составляли от 50 до 100 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемые арестованы.
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