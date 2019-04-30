Семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП у больницы в Волжском

Происшествия 30.04.2019 12:47
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30.04.2019 12:47
Годовалый ребенок и его родители пострадали в аварии, произошедшей сегодня днем в Волжском. Как рассказал ИА “Высота 102” старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков, по предварительным данным, на пересечении улиц Ленина и Молодогвардейцев столкнулись “ВАЗ-21099” и кроссовер “Hyundai Santa Fe”. При аварии травмы получила семья, ехавшая на отечественном авто. На место также прибыли пожарные расчеты, однако их помощь не потребовалась.
Отметим, что ДТП случилось недалеко от городской больницы имени Фишера. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
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