Расследования

Жителю Волгограда вынесли приговор за автоподставы с дорогими иномарками

Расследования 30.04.2019 11:06
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30.04.2019 11:06


К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 29-летний житель Волгограда, которого признали виновным в трех эпизодах мошенничества и двух эпизодах покушения на мошенничество в сфере автострахования. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение сегодня вынес Краснооктябрьский районный суд. 
Следствием и судом установлено, что он совместно с четырьмя сообщниками с февраля 2016 года по июнь 2017 года инсценировал на территории Волгограда дорожно-транспортные происшествия с участием дорогостоящих автомобилей иностранного производства. В дальнейшем на основании фиктивных документов злоумышленники получили выплаты в страховых компаниях на сумму порядка 700 тысяч рублей. По двум эпизодам получить страховые выплаты на сумму более 600 тысяч рублей сообщникам не удалось, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях осужденный полностью признал. Его взяли под стражу в зале суда. Уголовные дела в отношении его сообщников находятся на стадии расследования.


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